Rinviata anche Palermo-Potenza, per i rosanero ora sono 3 le gare da recuperare

Salta anche Palermo-Potenza. A dare l'annuncio è lo stesso club di viale del Fante: "In attesa di comunicazione ufficiale da parte di Lega Pro, il Palermo comunica che la partita Palermo-Potenza in programma giovedì 29 ottobre allo stadio Renzo Barbera, è rinviata a data da destinarsi".

La gara è stata rinviata, a causa del focolaio di Coronavirus in seno alla squadra. Fino a ora i positivi al Covid nel Palermo sono 19: 15 calciatori e 4 membri dello staff.

La partita col Potenza, che era in programma giovedì 29 ottobre, slitta, dunque come gli incontri con Turris e Catanzaro. Per i rosanero adesso sono tre le partite da recuperare in questo avvio di campionato da incubo.

