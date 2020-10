Coronavirus, nuovo giro di tamponi nel Palermo: altri cinque positivi

Altri cinque positivi nel Palermo. Nel nuovo giro di tamponi - come comunica il club rosanero - sono risultati positivi al coronavirus altri 4 calciatori e un membro dello staff. Salgono quindi a 15 i positivi tra i rosanero: si tratta quindi di 13 calciatori, il tecnico Boscaglia e un membro dello staff. Si aggrava quindi ulteriormente la situazione per i rosanero che non giocheranno a Catanzaro domenica e probabilmente dovranno saltare anche il match contro il Potenza previsto per il 29 ottobre.

“Il Palermo comunica che, dopo il nuovo ciclo di tamponi effettuati venerdì 23 ottobre, sono stati individuati altri quattro calciatori e un membro dello staff positivi al Coronavirus. Esiti che vanno ad aggiungersi ai nove calciatori e l’allenatore, già risultati positivi e comunicati negli scorsi giorni. Sia i soggetti positivi, sia i negativi, continuano l’isolamento”.

