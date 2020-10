Coronavirus, 4 positivi nel Palermo: la partita contro la Turris slitta alle 18,30

Palermo-Turris al momento slitta alle 18,30 di oggi. Il consueto ciclo di tamponi effettuati dal gruppo rosanero nella giornata di ieri ha fatto riscontrare infatti quattro casi positivi al covid-19.

Lo ha annunciato una nota ufficiale del club rosanero: “In seguito all’esito positivo di alcuni tamponi effettuati nella giornata di martedì 20 ottobre sulla prima squadra rosanero, il Palermo comunica che la gara di Lega Pro contro la Turris prevista per oggi, mercoledì 21 ottobre, allo stadio Renzo Barbera alle 15, viene spostata alle 18.30, in attesa degli esiti del nuovo ciclo di tamponi effettuati questa mattina”.

I giocatori positivi sono tre difensori e un attaccante e sarebbero sintomatici. Entro la mattinata arriverà l’esito completo dei tamponi. La situazione essendo emersa nelle 48 ore che precedono la partita rientra nei casi previsti dal protocollo della Lega Pro.

Secondo il regolamento, il Palermo potrà scendere in campo se avrà a disposizione almeno 13 giocatori, compreso un portiere, altrimenti potrà chiedere il rinvio.

Ieri la società aveva momentaneamente sospeso tutte le attività delle squadre del proprio settore giovanile nelle categorie Primavera, Allievi under 17, Giovanissimi under 15, Giovanissimi under 14 a causa dell’esito positivo al tampone di uno degli allievi della squadra under 17. Le attività sportive riprenderanno martedì 27, ma l’accesso sarà consentito solo agli atleti che presenteranno esito negativo a tampone nasofaringeo effettuato tra venerdì 23 e lunedì 26 ottobre. Le altre squadre del settore giovanile non interessate al provvedimento proseguono normalmente con le proprie attività.

