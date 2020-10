Giocatori e allenatore del Palermo positivi, rinviata la partita contro la Turris

Niente partita Palermo-Turris, la sfida è stata rinviata. La società rosanero ha comunica che, in seguito alle informazioni condivise dall'ASP di Palermo, la Lega Pro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara. A breve saranno condivise le informazioni per le modalità di rimborso o riutilizzo del biglietto.

Sono dieci le positività totali al coronavirus accertate nel Palermo dopo l’ultimo giro di tamponi effettuati in seguito ai primi casi emersi stamani. Si tratta di nove calciatori della prima squadra più l’allenatore Roberto Boscaglia.

I casi di oggi seguono quello del giocatore dell’under 17 emerso ieri che ha spinto la società rosanero a sospendere l’attività del settore giovanile dalla Primavera all’under 14.

La decisione è stata presa in riferimento all’ordinanza dell’Azienda sanitaria provinciale 6 di Palermo, pervenuta alle ore 18, circa i casi positivi nel Palermo Calcio, per cui «nella considerazione che si è in presenza di un cluster di infetti con una precisa connotazione spazio-temporale, viene ordinando l'immediato isolamento di tutti i soggetti».

Il comunicato della Lega Pro: “Preso atto della comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale – ASP Palermo Prot.n. 5253/DP/F3 del 21/10/2020 pervenuta in data odierna alle ore 17.52, con la quale ordina che, nell’interesse superiore della salute Pubblica, tutti I contatti stretti dei giocatori risultati positivi devono porsi immediatamente in isolamento, la Lega dispone che la gara Palermo-Turris, in programma mercoledì 21 Ottobre 2020, Stadio “Renzo Barbera”, Palermo, venga rinviata a data da destinarsi”.

