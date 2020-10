Palermo, positivo al Coronavirus un calciatore dell’under 17: stop alle attività del settore giovanile

Un calciatore positivo e di conseguenza si fermano le attività dell’under 17 rosanero. Il club di Viale del Fante ha appena diramato una nota ufficiale: “Avendo appreso dell’esito positivo al tampone di uno degli allievi della squadra under 17, il Palermo ha momentaneamente sospeso tutte le attività delle squadre del proprio settore giovanile nelle categorie Primavera, Allievi under 17, Giovanissimi under 15, Giovanissimi under 14".

"Le attività sportive - sta scritto - riprenderanno martedì 27 ottobre, ma l’accesso sarà consentito solo agli atleti che presenteranno esito negativo a tampone nasofaringeo effettuato tra venerdì 23 e lunedì 26 ottobre.

Le altre squadre del settore giovanile non interessate al provvedimento proseguono normalmente con le proprie attività".

