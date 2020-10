Palermo, il Barbera riapre le porte: contro la Turris sì a mille tifosi

La carica dei mille. Il “Renzo Barbera” riapre le porte ai tifosi del Palermo che in occasione del match di mercoledì contro la Turris, potranno nuovamente tornare sugli spalti, anche se in mille, come prevede il DPCM del 13 ottobre 2020 che regolamenta la presenza di spettatori negli impianti sportivi.

Al match potranno assistere quindi solo 1000 spettatori, esclusivamente nei settori “Tribuna coperta” (anello superiore e inferiore) e “Gradinata” (anello inferiore). “I posti disponibili sono stati predisposti secondo le misure di prevenzione del contagio del virus Covid 19, con il fine di garantire la distanza di sicurezza tra gli spettatori - si legge nel comunicato del club rosanero - pertanto non sarà possibile scegliere un posto specifico all’interno del settore di riferimento”

Il Palermo inoltre comunica che l’ingresso allo stadio è consentito esclusivamente ai tifosi muniti delle stampe del biglietto e della relativa autocertificazione allegata al biglietto acquistato, opportunamente compilata e firmata. Per un posto unico in Tribuna coperta il prezzo è di 50 euro. Per la Gradinata invece è di 35 euro.

