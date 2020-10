Palermo, la delusione di Boscaglia: "Poca grinta, sbagliamo troppo"

Ancora una sconfitta, ancora una delusione per il Palermo. Per Roberto Boscaglia è mancata la grinta, la voglia di portare a casa il risultato: “Non siamo stati determinati come loro – afferma il tecnico -. Abbiamo iniziato benissimo con due occasioni nette, ma alla prima occasione hanno fatto gol loro.

Abbiamo cercato di giocare, ma con il campo che c’era non era facile. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato troppo sia in impostazione sia nella fase finale, è stato un assalto con poca qualità per via del campo. Come faccio a essere soddisfatto? La squadra ha cercato di fare il massimo, ma abbiamo sbagliato tanto. Non ci siamo calati molto nella categoria. Ci manca la malizia e la furbizia. La squadra però sta migliorando e si vede. C’è delusione, non potrebbe essere altrimenti. Di queste partite potrebbero essercene tante”.

