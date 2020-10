Palermo in crisi nera: contro il Bisceglie è un'altra sconfitta, la squadra non gira

L’unica nota positiva di un altro pomeriggio da incubo è che il Palermo ha spezzato il digiuno di gol, segnando la prima rete in campionato, poi tutto male. Il Bisceglie vince 2-1 contro un Palermo che ancora una volta ha arrancato, giocando male in ogni reparto e non riuscendo a graffiare in avanti.

Una sconfitta pesante e che ha palesato tutti i difetti di questa squadra che con ogni probabilità non è stata costruita per essere protagonista. Una partita che era iniziata con il piglio giusto, il Palermo sembrava avere le idee e la grinta per gestire il pallino del gioco, ma dopo un errore sotto porta nei primi minuti da parte di Rauti, il Bisceglie ha poi preso il sopravvento segnando due bei gol che hanno messo alle corde la squadra di Boscaglia.

Il Palermo ci ha provato mettendo dentro i soliti palloni che spesso hanno sbattuto sul muro eretto dal tecnico palermitano Bucaro, poi poche idee in mezzo al campo e un attacco spuntato. Il Palermo si è svegliato solamente a pochi minuti dalla fine con il gol di Luperini. L’ingresso – tardivo – di giocator come Floriano e Silipo ha comunque dato maggiore brio alla manovra offensiva e a questo punto la domanda sorge spontanea: perché Boscaglia non li fa giocare dall’inizio.

Nella nuova debacle rosanero la responsabilità è anche del tecnico gelese che dopo quattro partite non è ancora riuscito a dare un’identità a questa squadra. Un altro passo falso, così non va.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

94': E' finita! Il Palermo trova finalmente il gol ma arriva ancora una sconfitta. Ora è crisi.

87’: Gol del Palermo che riapre il match con Luperini!

84’: Gara che si avvia alla conclusione, ancora una giornata da dimenticare per il Palermo.

76’: Fuori Valente e dentro Silipo.

72’ Palermo ad un passo dal gol, clamoroso errore sotto porta di Santana che di testa su assist di Valente a porta sguarnita mette sopra la traversa.

65’: Scorrono i minuti e il Palermo non riesce a riaprire il match. Continua ancora il digiuno di gol per i rosa.

56’ Palermo ancora evanescente in attacco, la squadra rosanero sbatte spesso contro il muro eretto da Bucaro.

48’ Bisceglie ancora pericoloso, palla messa a tagliare in mezzo ma per fortuna la difesa rosanero riesce a spazzare.

46': Parte il secondo tempo. Boscaglia mette dentro Santana e Saraniti al posto di Lucca e Kanoute’.

45': FINE PRIMO TEMPO

33': Raddoppio del Bisceglie! Inserimento di Mansour che aggira Pelagotti e conclude in porta, nonostante l’intervento del portiere rosanero la palla entra in rete.

30’: Reazione Palermo, palla che finisce sui piedi di Odjer che conclude in porta, palla sopra la traversa

25’: Il Palermo prova a reagire ma la squadra rosanero continua a palesare errori nell’impostazione della manovra. Si vede poco Kanouté.

18’: Gol del Bisceglie con Maimone, che si gira e spara in porta un siluro che fa secco Pelagotti: 1-0

13’: Questa volta tocca a Kanouté avere l’occasione per il vantaggio ma spara alto da ottima posizione.

10': Altra clamorosa occasione per il Palermo, palla scodellata in mezzo e Luperini di testa sfiora il palo. Palermo che meriterebbe il vantaggio.

2': Subito occasione per il Palermo con Rauti che di testa va vicinissimo al gol.

1': PARTITA INIZIATA!

***

Queste le formazioni ufficiali della gara Bisceglie-Palermo.

BISCEGLIE: 1 Russo; 4 De Marino, 5 Priola (C), 6 Vona, 3 Giron; 23 Maimone, 8 Cittadino, 16 Pelliccia; 11 Rocco, 9 Vitale, 7 Mansour

Allenatore: Bucaro

A disposizione: 22 Spurio, 9 Manfrellotti, 10 Padulano, 13 Zagaria, 14 Cigliano, 15 Ferrante, 18 Musso, 20 Lauria, 21 Casella, 24 Sartore, 25 Tarantino.

PALERMO: 1 Pelagotti, 29 Almici, 19 Lancini, 6 Crivello (C), 3 Corrado, 19 Odjer, 27 Luperini, 20 Kanoute, 23 Rauti, 14 Valente, 17 Lucca.

Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 4 Accardi, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 16 Peretti, 21 Broh.

