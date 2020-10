Oscar allenatori di calcio, in 53 premiati a Bagheria

Sono stati 53 gli allenatori di calcio premiati oggi a Bagheria durante gli Oscar della provincia di Palermo – 2019/2020.

Premiati dall’Aiac Palermo, a Villa San Cataldo gli allenatori delle società della provincia, del settore giovanile e delle squadre che hanno preso parte ai campionati organizzati dalla Lega nazionale dilettanti – Regione Sicilia.

I riconoscimenti sono andati a Francesco Libro, allenatore in seconda della Società Palermo Calcio, a Francesco Chinnici, società Resuttana-San Lorenzo, Carlo Troia, società Academy Santa Flavia, Marco Cappello, società Bagheria Città delle Ville, Gianfranco Del Bosco, per C2 calcio a 5, Matteo Di Fiore, under 17 regionale.

Premiati, inoltre, anche le società Del Bosco, polisportiva Eightynin, Matteo Di Fiore, Ssd Palermo.

“Gli Oscar del Calcio - sottolinea, Alessio Cacciato, presidente Aiac Palermo - ha l’obiettivo di gratificare il lavoro sul campo della stagione sportiva 2019/2020, dopo la sospensione delle attività dilettantistiche e dei campionati a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19”.

