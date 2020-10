Raddoppio Avellino, gol di Fella: Palermo sotto al "Barbera" 0-2, secondo tempo - La diretta

80’: Avellino ad un passo dallo 0-3, pallone in mezzo e Maniero va a botta sicura, conclusione deviata.

75’: Ci prova Kanouté, progressione e tiro in porta, Forte respinge come può.

63’: Santana al posto di Broh, Saraniti prende il posto di Lucca.

57': Raddoppio Avellino. Pallone perso sulla destra dal Palermo e Fella brucia tutti con una progressione e il destro all’angolino.

52’: Grande occasione per l’attaccante dell’Avellino Fella, che riceve palla in area e prova la girata con il destro. Pallone che termina alto.

48': Gol annullato al Palermo. Calcio d’angolo, deviazione e colpo di testa vincente di Accardi da due passi, pescato però in fuorigioco.

46': Inizia il secondo tempo.

45': Finito il primo tempo.

41’: Clamorosa occasione per il pareggio del Palermo: palla in area irpina, colpo di testa in area con salvataggio di Forte e Lucca tutto solo mette alto.

35’: Palermo che non riesce a rendersi pericoloso, la formazione rosanero arranca nell’imbastire la manovra e mancano idee in mezzo al campo.

28’: Primo cambio per il Palermo, fuori Doda per un problema muscolare e dentro Kanoute’.

25’: Il Palermo prova a reagire, angolo per Rauti che arriva in corsa e prova a trovare l’angolo: palla però a lato.

20’: Avellino in vantaggio. Gran gol di D’Angelo che in area riceve e mette alle spalle di Pelagotti con una gran girata al volo.

14’: Primo squillo Palermo, gran palla in mezzo di Odjer per Valente che di testa mette alto, occasione importante per i rosa.

6’: Regna l’equilibrio in queste prime battute di gara, il Palermo prova adesso a fare la partita ma l’Avellino appare ben messo in campo.

1': PARTITI! L’Avellino a tocca il primo pallone della gara

***

Esordio al Barbera per il Palermo chesfida l’Avellino. Rosanero a caccia della prima vittoria in campionato. Ecco le formazioni ufficiali:

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Peretti, Lancini, Accardi; Doda, Luperini, Odjer, Broh, Valente; Lucca, Rauti.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Miceli (cap.), Rocchi; Ciancio, Aloi, De Francesco, D’Angelo, Burgio; Fella, Santaniello.

© Riproduzione riservata