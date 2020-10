Palermo, mercato chiuso senza "botti"

Si è chiuso senza botti il mercato del Palermo. Alle 20 il gong di chiusura con il club rosanero che in entrata non ha perfezionato altri acquisti. Il radar rosanero è proiettato sugli svincolati, in particolare sul centrocampista Luperini, ormai ex Trapani.

Nei prossimi giorni il Palermo dovrebbe ingaggiarlo e regalare quindi a Boscaglia un nuovo rinforzo per la zona mediana. Sempre sugli svincolati c’è un nome nuovo ed è quello del terzino destro Alberto Almici, che nelle ultime ore di mercato si è svincolato dal Verona.

Almici, terzino destro, potrebbe già arrivare nei prossimi giorni. Intanto mercoledì rosanero in campo a Terni, domani conferenza stampa di Boscaglia e partenza per l’Umbria.

© Riproduzione riservata