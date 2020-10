La sfida tra Ternana e Palermo, in programma mercoledì 7 ottobre, subisce una variazione per quanto riguarda l’orario. Il match valido per la terza giornata del campionato di Serie C girone C, inizialmente prevista per le ore 20,45, è stata anticipata di alcune ore e si giocherà dunque alle ore 15.00. La Lega Pro, attraverso un comunicato, ha reso nota la modifica di orario della gara del "Libero Liberati".

