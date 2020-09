Kanoutè, Rauti e ora Somma: il nuovo Palermo di Boscaglia è pronto a incantare

Kanoutè, Rauti e ora anche Somma. Il Palermo è quasi completo in vista dell’esordio in campionato che con ogni probabilità non sarà domenica, considerato lo sciopero.

Kanoutè è arrivato in città e a breve sarà ufficiale il suo passaggio in rosanero, poi fatta anche per il giovane Rauti, Primavera del Torino. Ma il Palermo sta per chiudere anche per Michele Somma. Il figlio di Mario Somma (tecnico del Potenza) è già stato alla corte di Sagramola e Castagnini ai tempi del Brescia: ora sarebbe vicino a tornare in Italia, dal Deportivo La Coruna. Il difensore quindi figlio d’arte è pronto per accettare il Palermo e ripartire dal campionato italiano.

Ma proprio a ridosso del gong di chiusura mercato, il Palermo potrebbe confezionare un ultimo ingaggio per il centrocampo e i radar sono su Gregorio Luperini del Trapani.

Centrocampista del Trapani classe ‘94, Luperini è in scadenza di contratto, ma vista la difficile situazione in casa granata, potrebbe lasciare la società del neopresidente Pellino. Si attendono risvolti nei prossimi giorni. Il Palermo è quasi completo.

