Coppa Italia, il Palermo Calcio A5 batte 3-1 il Club P5 e accede alle Final Eight

Seconda vittoria consecutiva in Coppa Italia per il Palermo Calcio A5 che, tra le mura amiche del “Tocha Stadium”, si impone 3-1 nel derby contro il Club P5.

Vittoria di fondamentale importanza per la squadra guidata dal tecnico Zapparata visto che consente ai rosanero di centrare la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia di categoria.

Risultato straordinario per il club del Presidente Messeri: il Palermo Calcio A5, infatti, è l'unica squadra del capoluogo siciliano ad aver ottenuto il pass tra le migliori otto della Trinacria. Sugli scudi l'estremo difensore Costanzo e il roccioso centrale difensivo Marretta: ottimo il lavoro dei due leader del pacchetto arretrato rosanero, che consente ai padroni di casa di contenere al meglio le sortite offensive del Club P5.

Le reti arrivano tutte nella ripresa. Pronti via rosanero subito in vantaggio grazie alla rete di Maniscalco che batte in scioltezza il portiere avversario Aggrey. Per il P5 scende in campo capitan Adami che sbaglia la palla del pareggio. Errore che gli ospiti pagano caro a caro prezzo, perché dall'altra parte Bongiovanni non perdona e raddoppia.

I ragazzi di Zapparata, col passare dei minuti, diventano assoluti padroni del campo trovando la rete del 3-0 firmata da Lanza, abile a sfruttare la sua rapidità per battere l'estremo difensore Matta.

Rete della bandiera per gli ospiti siglata da La Licata. Archiviata la qualificazione alle Final Eight il Palermo Calcio A5 inizia a proiettarsi al debutto in campionato di C1: sabato prossimo, infatti, la compagine rosanero sarà di scena allo stadio “Giotti” di Monreale contro la squadra allenata dal tecnico La Bianca, considerata dagli addetti ai lavori come una delle principali pretendenti alla vittoria del torneo.

