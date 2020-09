La moglie dice no: salta il trasferimento di Odjer al Palermo

Clamoroso ma vero: salta il trasferimento di Moses Odjer al Palermo. A dire no, però, non è stato il calciatore ma la moglie.

Il centrocampista aveva già prenotato il volo per Palermo e biglietto alla mano si stava preparando per partire in tarda serata per raggiungere il capoluogo. Nella giornata di oggi erano in programma le visite mediche e poi la firma, ma il Palermo non aveva fatto i conti con la moglie che ha bloccato tutto.

Secondo la consorte del calciatore ghanese, la serie C non sarebbe idonea alle qualità del centrocampista. Trattativa quindi al momento sfumata. Il Palermo deve spostare l’attenzione su altri centrocampisti.

