Il coronavirus non ferma i tifosi del Palermo: uno striscione in ritiro per incitare la squadra

Le restrizioni covid non fermano i tifosi del Palermo che oggi pomeriggio si sono recati a Petralia, sede del ritiro dei rosanero, per sostenere la squadra di Boscaglia in vista della prossima stagione. L’abbraccio dei supporters rosanero arriva dai ragazzi della curva nord inferiore che hanno anche esposto uno striscione sulle gradinate del campo d’allenamento di Petralia: “Abbiamo un sogno nel cuore, Palermo sei l’unico amore”, questo il testo dello striscione.

Intanto il Palermo prosegue al ritmo di doppie sedute la preparazione, torna in gruppo anche Mario Alberto Santana. Prime parole da neo rosanero per Nicola Valente, uno dei volti nuovi di questa stagione: “Penso che ogni giocatore punti a fare meglio, il sogno è vincere il campionato – ha detto Valente in sala stampa - dobbiamo arrivare pronti alla prima giornata di campionato. Sono arrivato per cinque anni ai playoff, spero di fare qualcosina in più. Palermo per me è un treno importante della carriera, a Carrara è stato l’anno migliore. Quando mi hanno chiamato sono partito il giorno dopo per firmare. La mia storia è un po’ particolare. Ho fatto tanta gavetta, ho sofferto tanto in Serie D, mi venivano negate tante possibilità. Il Palermo mi ha cercato qualche mese fa, nel periodo post-lockdown. Io stavo giocando i playoff e non volevo pensarci; subito dopo eravamo già d’accordo”.

Sul mercato è ormai fatta per l’arrivo dell’esterno Niccolò Corrado, di proprietà dell’Inter. Nei prossimi giorni raggiungerà Petralia per mettersi a disposizione di Boscaglia.

