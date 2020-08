Il centrocampista Palazzi quarto acquisto del Palermo, caccia all'attaccante

Da ieri Andrea Palazzi è virtualmente un giocatore del Palermo: ha preso parte all’allenamento e nei prossimi giorni verrà ufficializzato l’ingaggio. Palazzi, dopo alcune stagioni sfortunate, cerca il rilancio a Palermo.

Sagramola e Castagnini lo osservano da diversi anni e avrebbero voluto portarlo già a Brescia proprio quando il tecnico era Roberto Boscaglia. Ma il mercato del Palermo prosegue e si va alla ricerca del bomber: Corazza della Reggina chiede troppo e al momento la pista si è raffreddata, così come quella che porta a Bianchi sempre della Reggina.

Il club di viale del Fante non ha fretta di chiudere anche perché l’attaccante rappresenta una delle priorità per Boscaglia. Il tecnico gelese prima della firma con il Palermo ha chiesto garanzie e soprattutto l’allestimento di una squadra di qualità. E poi ci sarà da sostituire in mezzo al campo Martinelli che verosimilmente ne avrà per diversi mesi.

Insomma un mercato work in progress ma il tempo scorre e per alcuni reparti bisogna fare in fretta, considerato che giorno 23 settembre si scenderà in campo con la coppa Italia. In ritiro intanto si prosegue tra tattica e potenziamento: doppia seduta al giorno e prove di tridente per un Palermo che giorno dopo giorno prende forma in attesa dei rinforzi.

