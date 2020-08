Il Palermo è arrivato a Petralia Sottana: i convocati per il ritiro

Tutto pronto per il ritiro del Palermo. Sono 21 i convocati per Petralia Sottana, out Martinelli che si recherà a Milano per effettuare ulteriori indagini specialistiche ma non legata al covid visto che tutti i rosanero sono risultati negativi al tampone.

Ci saranno anche i nuovi acquisti Valenti, Saraniti e Marconi. Si aggregheranno al gruppo anche alcuni giovani ovvero Cangemi, Faraone, Florio e Matranga, mentre Marong e Corsino sono in prova.

Questa la lista dei 21 giocatori convocati: Accardi, Cangemi, Corsino, Crivello, Doda, Fallani, Faraone, Floriano, Florio, Lancini, Lucca, Marconi, Marong, Martin, Matranga, Pelagotti, Peretti, Santana, Saraniti, Silipo, Valente. Alessandro Martinelli nei prossimi giorni si recherà a Milano per effettuare ulteriori indagini specialistiche

