Il Palermo prende forma: dal Monza arriva il difensore Ivan Marconi

Passo dopo passo il Palermo inizia a prendere forma. Il terzo arrivo in casa rosanero si chiama Ivan Marconi, difensore che arriva dal Monza con cui ha vinto il campionato di serie C. Rinaldo Sagramola lo aveva praticamente ufficializzato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Boscaglia. Marconi si lega al Palermo e andrà ad aggiungersi al parco difensori già composto da Crivello, Lancini, Accardi e Peretti.

Dopo Saraniti e Valente, arriva quindi un difensore d’esperienza, un giocatore che può già dare una certa stabilità al reparto difensivo rosanero. Ma adesso serve il grande nome per il salto di qualità, il Palermo ci sta lavorando, soprattutto un bomber che possa cambiare le sorti del match. Piace Pettinari del Trapani, ma arrivare al calciatore granata non è facile, anche in caso di mancata iscrizione del club granata. Pettinari non vorrebbe scendere di categoria ma il Palermo non molla la presa e prova a lavorare sottotraccia su quello che sarebbe davvero un gran colpo di mercato per la serie C.

Intanto la squadra inizia a pensare al ritiro che partirà lunedì 24 agosto a Petralia Sottana: oggi c’è il primo ciclo di tamponi per l’intero gruppo formato da calciatori e staff. In ben 45 si sottoporranno ai test, che verranno sottoposti dal personale dell’Asp 6 e da quello dell’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia-Cervello, con il quale la dirigenza rosa ha firmato un accordo. Accertata la negatività di calciatori e staff, arriverà il via libera per la partenza in ritiro.

