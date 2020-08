Coronavirus, accordo del Palermo con Asp e Villa Sofia per i tamponi

Il Palermo ha siglato un accordo con l’ASP 6 di Palermo e l’Azienda Ospedaliera "Villa Sofia-Cervello", che consentirà di effettuare tutti i cicli di tamponi previsti dai protocolli federali a beneficio della società rosanero.

Saranno infatti le due realtà sanitarie del territorio cittadino a offrire tutti gli strumenti e l’assistenza medica per adempiere a tutte le prescrizioni dei "Protocolli allenamenti e gare nell’emergenza Covid": in particolare, le "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche e degli arbitri" e le "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità a porte chiuse" previste dalla Figc.

Prima della partenza e durante la permanenza a Petralia, l’intero gruppo squadra del Palermo, formato da 45 persone, dovrà infatti sottoporsi agli esami clinici per la ricerca dell’RNA virale ogni 4 giorni, per assicurare un monitoraggio costante dello stato di salute di tutto il gruppo. I team di specialisti delle due realtà sanitarie, in collaborazione con il direttore sanitario del Palermo Roberto Matracia, saranno a disposizione della squadra, anche nella sede madonita della preparazione atletica pre-campionato.

© Riproduzione riservata