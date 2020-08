Palermo, la panchina è ancora vuota ma c'è una lista di 4 nomi

Corsa contro il tempo per la panchina del Palermo. L'allenatore ancora non c'è ma, come scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, il "blitz" al nord Italia di Sagramola e Castagnini lascia aperto qualche spiraglio su possibili sviluppi. C'è una lista di nomi ancora aperta che vede ancora presente Vivarini, attualmente in vacanza, ma il cui futuro alla guida del Bari non appare così certo.

Difficile la strada che porta a Boscaglia per via delle distanze sia sul piano economico che contrattuale. L’alternativa rimane Diana, con Caserta da prendere in esame solo come ultima soluzione.

Il futuro del prossimo allenatore del Palermo probabilmente passa da questi 4 nomi, dopo il no di altri candidati. La nuova stagione della Serie C inizierà ufficialmente il 27 settembre, dunque il tempo stringe non solo per ingaggiare il tecnico, ma anche per completare una rosa che al momento è pronta solo per metà.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE