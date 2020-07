Il Palermo riparte da 8 giocatori, Doda ad un passo dalla firma. Zaro e Garufo i nomi per la difesa

Il Palermo targato Serie C comincia a prendere forma anche se rimane ancora lontana la composizione definitiva della squadra. Con l'allenatore che verrà ufficializzato al termine dei play-out di Serie B o dei play-off di Serie C, si parte dalle otto certezze per le quali occorre solo formalizzare il nuovo contratto professionistico: Pelagotti, Accardi, Lancini, Crivello, Martin, Martinelli, Santana e Floriano. A questi, così come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, si può aggiungere l'under Doda, per il quale rimangono da limare alcuni dettagli col suo procuratore. A Petralia potrebbe esserci anche Lucca, under svincolato.

Dal primo settembre, poi, via la mercato che sarà formalmente aperto. I rosanero stanno sondando il centrale difensivo Giovanni Zaro, del Modena mentre per la fascia i papabili sono Garufo della Reggina, Liviero del Vicenza e Beruatto della Juventus U23. In attacco sfumano Paponi e Giacomelli e si sta valutando, tra gli altri, Corazza della Reggina, Brighenti del Monza e Gliozzi del Sassuolo. A centrocampo si punta su De Rose della Reggina e Cinelli del Vicenza.

