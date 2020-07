Ipotesi Pecchia in panchina, ma il Palermo gioca a carte coperte

E' un gioco delle parti, del tutto normale quando si parla di calciomercato, quello che fa Rinaldo Sagramola, contattato da Gds.it. L'ad del Palermo gioca a carte coperte e gioca in difesa sull’indiscrezione odierna, ovvero del Palermo interessato al tecnico della Juventus under 23, Fabio Pecchia.

“Smentisco categoricamente che il Palermo sia interessato a Fabio Pecchia, non c’è nulla di vero. Ognuno dice la sua - aggiunge Sagramola - ma noi parleremo solo quando ufficializzeremo il nuovo allenatore”. Fino a qualche giorno fa sembrava fatta per l’arrivo di Caserta, ma la trattativa sarebbe fallita anche a causa dei precari equilibri di classifica in casa Juve Stabia che hanno spinto il tecnico ad una smentita pubblica.

Indiscrezioni che hanno creato qualche problema a Caserta con l’ambiente gialloblù. Così come per Boscaglia, anche lui accostato al Palermo nei giorni scorsi. Intoppi che hanno rallentato anche le manovre del Palermo che adesso deve virare su altri lidi, ma la smentita su Pecchia fa parte del gioco delle parti e del momento attuale considerato che il tecnico è ancora impegnato con la Juventus under 23, fresca vincitrice della coppa Italia di categoria.

