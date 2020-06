Amauri: "Disposto a tornare in campo per i tifosi del Palermo"

"Ho 40 anni ma, quando ho visto che i tifosi del Palermo mi inviavano decine di messaggi, ho riflettuto e, a essere sincero, ho pensato a un possibile ritorno in campo". Così il brasiliano Amauri, che nel 2017 ha deciso di ritirarsi, dopo l’esperienza conclusiva nei Cosmos di New York, ipotizza un ritorno in campo nella squadra che, forse più di ogni altra, lo ha valorizzato.

"Certo, non sono l’Amauri che hanno ammirato - le sue parole, nel corso di un’intervista concessa a One Football - ma loro vogliono che torni a giocare per il Palermo. Se decidessi di tornare in campo dovrei cominciare a lavorare fin da subito. Mi piacerebbe molto".

