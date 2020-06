Palermo, tutte le strade portano a Caserta: ecco le trattative di mercato

Tappa dopo tappa, mattone dopo mattone: il nuovo Palermo inizia a muoversi in vista della prossima stagione. Il primo passo è stato già compiuto con la scelta del nuovo allenatore non ancora però ufficializzato dall’ad Sagramola. Quasi tutte le strade portano a Fabio Caserta, attuale tecnico della Juve Stabia.

Sempre più indiscrezioni legano il nome dell’allenatore al club rosanero. Palermo che si muove anche sul ritiro che con ogni probabilità prenderà il via il 3 agosto a Petralia.

Ma Sagramola e Castagnini lavorano anche per costruire la squadra che incarnerà le stesse qualità della formazione che ha vinto il girone I di serie D; quindi un mix di gioventù ed esperienza. I leader come Santana, Crivello, Pelagotti, Martin e Accardi resteranno, poi per molti però sarà già tempo d’addio, come per altri calciatori palermitani che non hanno brillato moltissimo, tra questi ci sono Lucera, Ambro, Ficarrotta, Corallo, Corsino e Mendola.

In serie C per il salto di qualità serviranno pedine che conoscano il campionato, ecco perché la dirigenza si sta già portando avanti con il lavoro e proveranno inizialmente ad ingaggiare quei calciatori che per la categoria sono quasi dei top player. Occhi quindi sul centrocampista Colpani del Trapani, ma di proprietà dell’Atalanta. Si valutano anche le condizioni fisiche di De Col, terzino della Virtus Entella, fermo però da diverso tempo a causa di una frattura al piede.

E poi valzer di nomi per l’attacco: Paponi e Gliozzi del Sassuolo restano più che un’idea, poi nel taccuino rimangono alcuni dei giocatori già seguiti in estate e a gennaio, come Comi della Pro Vercelli, Piccolo della Cremonese e Fischnaller del Sudtirol.

