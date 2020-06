Palermo: 6,8 milioni per la C e stop alla comunicazione non ufficiale, frizioni tra Mirri e Di Piazza

Il Palermo rimane spaccato in due, da un lato Mirri e dall'altro Di Piazza. E ciò anche dopo l’assemblea dei soci di ieri pomeriggio, durata circa un’ora e mezza.

Mirri e Damir srl, così come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, hanno comunicato il versamento delle proprie quote di capitale (rispettivamente il 10 e il 50%), con Di Piazza che erogherà la sua parte entro venerdì, per un totale di 6,8 milioni complessivi. Soldi che serviranno per allestire la squadra che dovrà giocare in serie C. Di Piazza ha ribadito a voce le ragioni che lo hanno portato a dimettersi dalla carica di vicepresidente del club e intanto il collegio sindacale ha già avviato l’iter per verificare gli atti a corredo delle sue dimissioni.

Altro aspetto importante riguarda la comunicazione. È stato ricordato che a settembre è stata votata una delibera nella quale viene concordata la necessità di evitare esternazioni sulla società su canali diversi da quelli ufficiali, cosa a cui Di Piazza avrebbe contravvenuto con le pubblicazioni su Facebook dei giorni scorsi.

