Palermo: un budget di circa 6 milioni per la nuova stagione, incombe lo spettro della serie C2

Ammonterebbe a circa 6 milioni il budget della società rosanero per la prossima stagione. È quanto trapelato, ieri, al termine della riunione del Cda. Incontro che ha sancito l'addio di Tony Di Piazza per divergenze di vedute sul futuro e scelte non condivise con il resto della società.

Rinaldo Sagramola, dal canto suo, ha parlato di un mercato ancora incerto visto che manca ancora l'ufficializzazione della promozione: "Quando sarà ufficializzato il campionato in cui giocheremo, sperando sia quello di Lega Pro - ha detto -, faremo le nostre valutazioni sia sul tecnico che sulla squadra".

Intanto, aspettando il Consiglio federale di mercoledì prossimo, la Lega nazionale dilettanti ha già indicato alla Figc le nove squadre da promuovere in Serie C, con l’auspicio che il loro salto di categoria non venga vanificato da una riforma dei campionati. All'orizzonte potrebbe esserci anche la nascita una nuova categoria intermedia tra D e C, simile alla vecchia Serie C2 che allungherebbe però i tempi per una risalita verso il calcio di vertice.

Cosimo Sibilia, presidente della Lnd, non ha intenzione di votare una riforma del genere e anche ieri lo ha ribadito. "Non accetterò mai qualsiasi proposta che vada a penalizzare la Serie D. Ad esempio - ha precisato -, se oggi per arrivare in A dalla D bisogna scalare tre categorie, non sarei disponibile a discutere dell’aggiunta di un’altra serie per raggiungere questo obiettivo. Non possono chiederci l’inserimento di un altro gradino a quella che è la normale scala tra le categorie".

