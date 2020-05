Palermo al lavoro sul futuro dei giovani rosanero

Il Palermo ha iniziato a lavorare al futuro non soltanto della prima squadra, ma anche del settore giovanile. L’emergenza Covid-19 ha chiuso anzitempo la stagione dei giovani rosanero, ma ha fermato anche l’attività di programmazione per la prossima annata del direttore tecnico Leandro Rinaudo e del responsabile organizzativo Rosario Argento, costretti negli ultimi mesi a lavorare a distanza attraverso delle videoconferenze.

Riunioni che si sono tenute anche con i cinque gruppi del settore giovanile per far sentire loro la vicinanza da parte della società. Il futuro dei giovani rosanero dipenderà molto dalla categoria che affronterà la prima squadra nella stagione 2020-2021.

Con il ritorno - si spera - tra i professionisti, under 19, under 17 e under 15 affronteranno il campionato nazionale. L’under 19, guidata quest’anno da Antonello Capodicasa con un gruppo sotto età 2002, potrebbe disputare il campionato «Primavera 4» che andrà a sostituire la Berretti.

