Palermo calcio, il ritiro estivo sarà ancora a Petralia Sottana

Sarà ancora Petralia Sottana ad ospitare il Palermo in occasione del prossimo ritiro estivo. Rosanero virtualmente in serie C in attesa dell’ufficialità e quindi già proiettati verso il prossimo campionato, considerato che in serie D non si tornerà a giocare. Come lo scorso anno, il Comune del borgo madonita ha confermato la disponibilità del campo e dell’ex convento dei Padri Riformati, come quartier generale rosanero per tutto il tempo necessario a preparare la prossima stagione.

Pur nell’attesa degli sviluppi sul futuro immediato del calcio in Italia e delle decisioni degli organi competenti - si legge nel comunicato del Palermo Calcio - la Società, grazie anche alla collaborazione con il Comune di Petralia Sottana, sta intanto portando avanti tutte le azioni necessarie per pianificare al meglio le attività. I lavori di preparazione del campo e organizzazione della struttura sono già iniziati.

