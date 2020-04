Palermo in stand by, il presidente della Serie D: "Vorremmo ripartire, ma è dura"

In serie D sarà dura ripartire, ma il presidente della LND Cosimo Sibilia non getta ancora la spugna e prova a coltivare una flebile speranza di poter tornare in campo.

Intervistato da Radio 24, afferma: “Penso che sia giusto, quando ci saranno le condizioni di sicurezza, che sia il rettangolo di gioco a dare i verdetti. Mi rendo conto che non è possibile decidere ora e che i tempi li detta il Coronavirus. Vorremmo ripartire ma non dipende da noi”.

Sibilia poi aggiunge che in D comunque si potrebbe rispettare la cosiddetta “distanza sociale”: “Nei nostri campionati, in genere, ci sono al massimo centinaia di persone al campo, di meno nelle serie inferiori. Poi, certo, c’è l’eccezione del Palermo, che richiama ventimila persone allo stadio, ma da noi si può tenere una distanza sociale direi naturale“.

Poi però sottolinea: “Nel campionato di Serie D abbiamo la necessità di essere sicuri dal punto di vista sanitario per quel che riguarda giocatori, tecnici e accompagnatori. Io mi chiedo chi possa garantire dal punto di vista economico questi esami. Stiamo aspettando le risultanze del comitato medico-scientifico della Federazione per capire come agire”.

