Palermo fermo, Sagramola: "Difficile che la Serie D possa ripartire"

Serie A e Serie B faranno di tutto pur di ripartire, seguendo anche protocolli stringenti e onerosi. Pratica che sicuramente non potrebbe essere attuata in serie D in cui la maggior parte delle società non sono certamente organizzate per “essere a norma”.

Tutte tranne il Palermo che però rischia quindi di non tornare in campo, come lascia intendere l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola: “In questa fase sicuramente la Serie D non riparte - dice Sagramola al Giornale di Sicilia - però non metterei il carro davanti ai buoi, anche perché al momento nessuno è in grado di fare previsioni. Certo è che se i protocolli sono così stringenti e onerosi, è difficile immaginare che società con livelli organizzativi ed economici che ben conosciamo riescano a tener fede a certe prescrizioni. Noi siamo pronti e lo saremo anche per far fede a questi protocolli. Ma quante società in Serie D sono però strutturate come la nostra?”.

Tra le ipotesi al vaglio per far ripartire la serie A c’è anche quella di far giocare l’ultima parte del campionato al Sud, con il “Barbera” ovviamente candidato ad essere uno degli stadi utilizzati per la massima serie, Sagramola affronta anche questo tema: “Ipotesi trasloco per le 15 squadre a Nord di Roma? Se dovessero occupare gli impianti utilizzati da altre società il presupposto dovrebbe essere quello che le altre società non giochino. Basta saperlo il prima possibile e conoscere soprattutto le soluzioni che verranno attuate per le classifiche. Perché se dovessero far giocare la Serie A a Palermo, evidentemente non si giocherà in Serie D….”.

