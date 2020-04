Coronavirus a Palermo, Balzaretti consegna oltre 500 buoni spesa alle famiglie in difficoltà

Oltre 500 buoni sono stati consegnati oggi alle famiglie disagiate di Palermo dopo la raccolta fondi promossa da 25 calciatori rosanero tra cui anche anche l’allenatore Francesco Guidolin.

«Con la consegna dei buoni spesa abbiamo raggiunto oltre 500 famiglie - ha detto Federico Balzaretti -. Il mio ringraziamento va al gruppo di 'Insieme per Palermo' e ai nostri partner, Fondazione Sicilia e Coop Alleanza 3.0, ma soprattutto ai tanti donatori che stanno supportando questo progetto. Ovviamente resta ancora molto da fare, e siamo intenzionati a farlo».

L’iniziativa è ancora in corso e ha già portato alla raccolta di oltre 23 mila euro ai quali vanno aggiunti i 50 mila euro messi a disposizione di Fondazione Sicilia e il contributo di Coop Alleanza 3.0. Oggi alla Coop di via Alessio Di Giovanni, a Palermo, il vicedirettore della Caritas diocesana, don Sergio Ciresi, ha ricevuto 50 mila euro di buoni spesa per le famiglie palermitane bisognose.

A consegnare i buoni spesa sono stati il presidente di Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore, il vicepresidente della Fondazione, Nicola Piazza, e Vincenzo Guarino, direttore del punto vendita Coop via Sperlinga, che hanno aderito all’iniziativa «Insieme per Palermo» lanciata dagli ex del Palermo.

Già nei primi giorni della settimana è stata effettuata una donazione di prodotti a marchio Coop, distribuiti a circa 150 nuclei familiari.

«Siamo riusciti - osserva il presidente di Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore - nell’intento di regalare un pò di serenità alle famiglie in difficoltà in occasione delle festività pasquali attraverso la consegna di buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno. Fondazione Sicilia ha già donato 50mila euro per il progetto e altri 100mila, verranno nei prossimi giorni divisi tra il Banco alimentare e il Banco delle opere di carità».

