Il Palermo in tv, Eleven Sports "congela" gli abbonamenti fino a maggio

Una buona notizia per tutti i tifosi del Palermo e non solo che hanno stipulato un abbonamento alla piattaforma Eleven Sports che detiene i diritti tv sulle partite di serie C e anche su quelle del Palermo.

Eleven ha infatti congelato gli abbonamenti degli utenti fino a maggio. Ecco la nota ufficiale: “Per venire incontro ai propri utenti Eleven Sports dopo aver congelato gli abbonamenti per il mese di marzo, ha deciso di prorogare questa soluzione, non sottraendo alcun costo derivante dalle formule di abbonamento già sottoscritto che verranno automaticamente prorogati fino al 3 maggio 2020 e torneranno a decorrere alle condizioni precedenti solo dopo quella data”.

© Riproduzione riservata