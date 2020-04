Coronavirus, da Di Piazza donazione anche al Comune della moglie

Un altro grande gesto da parte del vicepresidente rosanero Tony Di Piazza. L’italo-americano, dopo avere donato 10 mila dollari al suo paese d’origine San Giuseppe Jato, ha riservato lo stesso trattamento anche a Toritto, comune pugliese di cui è originaria la moglie.

“Un gesto molto generoso da parte di Tony Di Piazza verso il Comune di Toritto - si legge nella nota del comune pugliese - la donazione di una somma di $ 10.000,00 pari ad € 9.113,93 per far fronte all’emergenza Covid-19. Tony di Piazza è un italo-americano originario di San Giuseppe Jato in provincia di Palermo. In questa emergenza ha fatto la stessa donazione al suo Comune di origine e la sua magnanimità non ha fatto dimenticare il paese di origine della sua consorte sig.ra Gaetana Labianca”.

