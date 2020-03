Palermo, il club consegna delle cyclette a casa dei giocatori in quarantena

La quarantena “rosanero” durerà ancora per un po’ e allora il Palermo si attrezza per andare avanti e mantenere stabile la preparazione atletica dei calciatori di Rosario Pergolizzi. E così la società ha portato a casa dei calciatori una cyclette per intensificare gli allenamenti degli atleti. In tutto 25, per tutti i calciatori che quindi potranno allenarsi con programmi specifici in questo momento di pausa forzata.

“Avere delle cyclette a casa per i nostri atleti è molto importante soprattutto per chi non ha un piccolo giardino o uno spazio ampio per muoversi - dice il preparatore atletico rosanero Marco Petrucci - da adesso avremo la possibilità di introdurre nel piano atletico un nuovo lavoro di resistenza per aumentare il dispendio energetico e migliorare l’efficienza dell’apparato cardiovascolare. Cercheremo di dosare i carichi degli allenamenti di resistenza e alternarli con gli allenamenti di forza che già i ragazzi stanno svolgendo dall’inizio di questa quarantena. Con le cyclette alterneremo fasi intense di pedalate e fasi di recupero in completo per alzare il più possibile i battiti cardiaci e raggiungere un migliore adattamento di resistenza”.

