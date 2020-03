Palermo, Lancini: "Penso ai miei parenti a Brescia, difficile stare lontano da loro"

In quarantena ma con la testa a quello che succede in Lombardia, precisamente nel bresciano. Il difensore del Palermo, Edoardo Lancini, nato a Chiari, ha il cuore e la testa a quello che succede nella sua provincia: “Sto vivendo questo periodo con grande preoccupazione – afferma al sito ufficiale – i miei genitori abitano in provincia di Brescia, a Urago d’Oglio, sono sempre in contatto con amici e parenti e fortunatamente stanno tutti bene. C’è sempre il timore che il contagio del virus possa degenerare al Sud come è successo al Nord, ma la speranza è che tutto ciò possa finire al più presto e che il sacrificio di chi è stato colpito direttamente da questa tragedia non sia stato vano”.

Lancini racconta in parte le sue giornate di quarantena: “Sono fortunato perché abito insieme a Martinelli, abbiamo un bellissimo rapporto, se fossi stato da solo sicuramente sarebbe stata più dura. Con i compagni di squadra ci sentiamo ogni giorno sul nostro gruppo WhatsApp, non è facile stare lontani perché sono una seconda famiglia. Mi diverto a seguire le dirette Instagram, in questo Pelagotti è il numero uno, quando appenderà i guantoni al chiodo potrebbe avere un futuro da showman”.

Poi un pensiero per il club rosanero: “Il nostro club ha un’organizzazione e un management da Serie A – continua – . Oltre le competenze professionali c’è molta umanità, dal magazziniere al presidente Mirri che ci vuole bene come figli e siamo sempre nei suoi pensieri. Dentro lo spogliatoio il nostro è un gruppo forte e unito, sono convinto che in futuro possa dimostrare il proprio valore anche in categorie superiori”.

© Riproduzione riservata