Serie D, non si esclude lo stop dei campionati: prossima gara incerta per il Palermo

Regna l’incertezza. Il Palermo è in attesa di capire cosa deciderà la Lega in merito al campionato di serie D. Le ipotesi al vaglio sono tre: o si riprende il 22 con la sfida a Corigliano e quindi lo slittamento del torneo (giorno 22 era in realtà prevista la sfida esterna a Savoia), o si gioca invece la sfida contro il Savoia e il match di Corigliano recuperato in una data infrasettimanale o c’è anche un’ipotesi più draconiana che potrebbe portare allo stop dei campionati.

Il Consiglio direttivo Lnd in programma oggi alle 13 potrebbe decidere, infatti, per uno stop dei campionati e in ogni caso il destino del campionato del Palermo dipenderebbe comunque dalle posizioni assunte dalla Figc. Saranno quindi ore di riflessioni e soprattutto di decisioni importanti, al momento non ci sono indiscrezioni ma il Palermo prosegue la sua settimana di lavoro senza variare molto, eccezion fatta per la partita della domenica.

Alla base di un possibile stop ci sarebbe l’allerta sempre più alta per l’emergenza Coronavirus, un’emergenza che sta riguarda tutto il paese e che potrebbe comunque portare anche alla sospensione degli altri campionati come la serie A e serie B. Tutto è in bilico, sono ore fondamentali per il calcio italiano.

© Riproduzione riservata