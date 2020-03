Palermo bello e concreto, Nola battuto 4-0: Floriano incanta il "Barbera"

Bello e concreto. Il Palermo dimentica Licata, batte il Nola 4-0 e conserva i sette punti di vantaggio sul Savoia oggi vittorioso contro il Corigliano. Al Barbera non c’è stata partita, il Palermo ha dominato in lungo e in largo, trascinato da un super Floriano autore di una tripletta.

Rosanero che hanno finalmente espresso un gran calcio, la formazione di Pergolizzi ha spesso giocato sugli esterni e si è affidata alle giocate di Floriano e Felici che hanno letteralmente mandato in tilt la difesa del Nola. Dopo alcuni minuti di apparente equilibrio, il Palermo l’ha sbloccata con Felici. Poi il gol di Floriano ha praticamente mandato al tappeto un Nola che ci ha provato con tutte le sue forze ma non è mai entrato nel match.

Nella ripresa gli altri due gol di Floriano hanno messo il lucchetto ad una vittoria che avvicina ancora di più i rosa alla promozione, anche se il Savoia continua a crederci. Sette punti di vantaggio però sono tanti e se il Palermo dovesse passare indenne lo scontro diretto in Campania, potrà sicuramente alzarsi sui pedali e volare verso il traguardo. La cronaca: Pergolizzi torna a schierare Ricciardo affiancato da Felici e Floriano che però agiscono da dietro.

Palermo che prova subito ad imporre il suo ritmo, Nola che si difende. I rosa dopo alcuni minuti di equilibrio la sbloccano al 17’, azione rocambolesca, Floriano appoggia per Felici che solo davanti al portiere si inventa un pallonetto che nonostante l'intervento di un difensore del Nola termina ugualmente in rete. Il Palermo adesso domina, Martin ci prova dalla distanza, palla alta ma non di molto. 32' azione costruita molto bene dal Palermo, Ricciardo va alla conclusione, il portiere del Nola respinge come può e sul tap-in Floriano c'è e mette in porta la palla del 2-0, esulta il Barbera.

Dopo qualche minuto Floriano sfiora il tris di testa su cross di Felici, Palermo che comanda in pieno il match. 41' occasionissima Nola, palla dentro per Maggio che in spaccata non centra la porta, azione che sfuma per la compagine bianconera. Ripresa, Nola che effettua tre cambi. 49' Palermo che sfiora il tris, gran palla di Felici per l'accorrente Langella che però calcia malissimo, palla in curva. 55' azione in ripartenza del Palermo, Langella scappa tutto solo e appoggia per Floriano che conclude in porta, palla sul palo. Esce intanto Ricciardo, dentro Sforzini. Palermo che arretra il suo baricentro e fa "sfogare" il Nola che però non riesce a concludere in porta. I rosa la chiudono al 76’: Martinelli serve in profondità Floriano che avanza, supera un avversario e mette il pallone alle spalle del portiere avversario. Il Palermo non si ferma e all’84’ arriva il gran gol di Floriano e tripletta personale per l’ex Bari: il numero 25 prende palla dal limite e fa partire un tiro preciso e potente all'angolino, 4-0. Finisce così, gioia rosanero.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

90': E' FINITA

84':Tripletta e gran gol per Floriano che prende palla dal limite e fa partire un tiro preciso e potente all'angolino, 4-0

76': FLORIANO! TRIS ROSANERO! Martinelli serve in profondità Floriano che avanza, supera un avversario e mette il pallone alle spalle del portiere avversario

71': Palermo che ha arretrato il suo baricentro e sta facendo "sfogare" il Nola che però non riesce a concludere in porta

60': Il Palermo sfiora ancora il gol con Floriano, intanto Savoia in vantaggio per 2-1

55': Azione in ripartenza del Palermo, Langella scappa tutto solo e appoggia per Floriano che conclude in porta, palla sul palo.

49': Palermo che sfiora il tris, gran palla di Felici per l'accorrente Langella che però calcia malissimo, palla in curva

46': Inizia il secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45': Ricciardo va vicino al tris ma intanto pareggia il Savoia con il Corigliano

41': Occasionissima Nola, palla dentro per Maggio che in spaccata non centra la porta, azione che sfuma per la compagine bianconera

38': Palermo che ha quindi messo un bel catenaccio al risultato e adesso attende altre buone notizie dal campo del Savoia

32': RADDOPPIO DEL PALERMO! FLORIANO! Azione costruita molto bene dal Palermo, Ricciardo va alla conclusione, il portiere del Nola respinge come può e sul tap-in Floriano c'è e mette in porta la palla del 2-0

30': Palermo che prova a chiuderla già nel primo tempo, è molto ispirato Floriano

21': Il Palermo adesso domina, Martin ci prova dalla distanza, palla alta ma non di molto

17': GOL DI FELICI! Azione rocambolesca, Floriano appoggia per Felici che solo davanti al portiere si inventa un pallonetto che nonostante l'intervento di un difensore del Nola termina ugualmente in rete

13': Ottime notizie per il Palermo, il Savoia al momento perde in casa con il Corigliano

8': Langella di testa dopo un cross di Crivello, palla che sbatte sul corpo di un difensore del Nola

3': Palermo che prova subito ad imporre il suo ritmo, Nola che si difende

1': PARTITA INIZIATA!

PALERMO: 1 Pelagotti, 6 Martinelli, 8 Martin, 9 Ricciardo, 19 Lancini, 23 Doda, 24 Crivello, 25 Floriano, 33 Langella, 54 Peretti, 75 Felici.

A disposizione: 22 Fallani, 4 Accardi, 5 Ambro, 18 Lucca, 26 Mauri, 27 Vaccaro, 30 Silipo, 32 Sforzini, 73 Kraja.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

NOLA: 1 Capasso, 2 Raimondi, 3 Guarro, 4 Sannia, 5 Mileto, 6 Gargiulo, 7 Calise, 8 Acampora, 9 Maggio, 10 Poziello, 11 Serrano.

A disposizione: 12 Anatrella, 13 Reale, 14 Sannia, 15 Cavaliere, 16 Cardone, 17 Marigliano, 18 Andrulli, 19 Giliberti, 20 Faella.

Allenatore: Gianluca Esposito.

ARBITRO: Adolfo Baratta (Rossano).

ASSISTENTI: Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia) e Gianluca Scardovi (Imola).

© Riproduzione riservata