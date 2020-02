Palermo-Biancavilla, Boubakar Kande allo stadio: "Condividere i valori sani dello sport"

Lo sport come arma contro razzismo e discriminazioni. Questo pomeriggio, ospiti speciali del presidente Dario Mirri, sono presenti al Renzo Barbera per il match tra Palermo-Biancavilla anche Boubakar Kande, il 20enne vittima la settimana scorsa di un'aggressione razzista in centro città, in via Cavour, e Giorgio Rausa e Corrado Luna che lo hanno salvato dal branco. Un modo "per condividere i valori sani dello sport e della Palermo migliore in risposta all'aggressione di qualche giorno fa".

