Colpo del Palermo in avanti, arriva Lorenzo Lucca

Un nuovo attaccante per il Palermo. A poche ore dalla chiusura della sessione invernale per i professionisti, il club rosanero è riuscito ad ingaggiare al Torino il centravanti Lorenzo Lucca. L’attaccante classe 2000, in forza in questi primi sei mesi nella Primavera del Torino, giocherà quindi con la maglia del Palermo. Tutto fatto tra le due società per il trasferimento a titolo definitivo: l’attaccante rescinde il vincolo che aveva col Torino e firma un accordo di sei mesi con il club rosanero.

Lucca, però, non sarà a disposizione per il derby di domenica contro l’FC Messina ma si aggregherà alla sua nuova squadra a partire da lunedì. Nato a Moncalieri, in provincia di Torino, il 10 settembre 2000, Lucca inizia a giocare sin da giovanissimo nel settore giovanile del Torino dove trascorre poco più di otto anni.

Lucca ha anche giocato nel Vicenza in cui è diventato punto di riferimento della categoria Berretti, trovando persino l’esordio tra i professionisti a 17 anni contro la Sambenedettese. Poi l’esperienza nella Primavera del Brescia con la quale Lucca ha segnato 16 gol in 18 partite, conquistando persino la convocazione di Corini in prima squadra. Il classe 2000 è un attaccante d’area di rigore, dotato di un fisico possente (190 cm di altezza) e che può rappresentare una valida alternativa sia a Sforzini che Ricciardo.

