Palermo-Fc Messina, Sagramola: "Giocheremo alle 15 come il Savoia"

Adesso è ufficiale: il Palermo ha posticipato di mezz’ora il match di domenica contro il Messina. Lo aveva già preannunciato l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola, da poco è arrivata l’ufficialità tramite il sito del club rosanero. Sagramola aveva ribadito di voler giocare allo stesso orario in cui scenderà in campo il Savoia che anche domenica giocherà alle 15.

“Noi vorremmo giocare sempre in contemporanea per dare freno alle voci che derivino da questi cambiamenti d’orario - ha detto Sagramola - se il Savoia giocherà alle 15, giocheremo anche noi alle 15, abbiamo già avuto l’ok dell’FC Messina. Insulti a Pergolizzi? Si è andato oltre le righe, inoltre sono anche ingiusti, sta facendo risultati. Quest’ansia è dovuta al fatto che abbiamo contro un avversario temibile come il Savoia”.

