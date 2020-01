Il Palermo Calcio a 5 si sblocca e strapazza 8-2 il Salemi

Il Palermo Calcio a 5 rompe l'incantesimo del nuovo anno e trova la prima vittoria del 2020 con un perentorio 8-2 ai danni del Salemi.

Vittoria netta e convincente per i ragazzi guidati dal tecnico Zapparata che, sin dalle battute iniziali del match, dimostrano di voler aggiudicarsi a tutti i costi la gara.

Ad aprire le danze ci pensa Daricca, quindi ecco il turno di Melville. Il Palermo Calcio a 5 gioca in scioltezza e, dopo pochi minuti, diventa letteralmente padrone dell'incontro. Da segnalare il ritorno al gol di Bongiovanni, assente nell'ultima gara: rete davvero eccezionale quella del numero 10 rosanero.

Il Salemi non ci sta e cerca di risollevare le sorti del match trovandolo il gol del momentaneo 3-1 sugli sviluppi di un calcio di punizione. Mister Zapparata urla la carica temendo un calo di concentrazione da parte dei suoi ragazzi. Messaggio recepito, specie da capitan Messeri che, poco prima della fine del primo tempo, realizza il poker, autentico toccasana per il morale della squadra.

All'inizio della seconda frazione di gioco il Salemi alza il baricentro per cercare di riaprire la partita e allora il ''giovane'' Palermo va in difficoltà subendo la rete del 4-2. Il tecnico Zapparata corre subito ai ripari e rimanda in campo due veterani come Marretta e Bongiovanni per conferire maggiore esperienza e temperamento al suo quintetto.

Mossa decisamente vincente come testimoniano le altre tre reti siglate dal Palermo, due delle quali messe a segno da Daricca (superlativa tripletta per il giovane rosanero). Entra nel tabellino dei marcatori, inoltre, il ''ministro della difesa'' Marretta: stagione da incorniciare per il roccioso centrale difensivo del Palermo.

Vittoria importantissima per la classifica ma soprattutto per il morale dei rosanero. Adesso testa al prossimo incontro sull'ostico campo del San Gregorio Papa per continuare a inseguire il primo posto momentaneamente occupato dal Palermo Futsal Eightyniners.

