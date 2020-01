Marina di Ragusa-Palermo 0-1: la partita in pillole

FINITA

94': Brivido per il Palermo, Velagni tira dalla distanza e palla che sfiora il palo

90': Langella ha la palla per chiudere il match, cerca il diagonale ma la difesa del Marina di Ragusa salva in extremis

86': Marina di Ragusa ad un passo dal pari, Pietrangeli da ottima posizione tira in porta, Lancini salva quasi sulla linea

81': Forcing del Marina di Ragusa che sta cercando il pareggio, Palermo che si difende e si affida alle ripartenze

77': Azione importante del Palermo, palla in profondità per Floriano che prova il pallonetto ma la sfera finisce di poco a lato, dando l'illusione ottica del gol

76': Ritmi che si sono abbassati, il Palermo cerca di far scorrere il cronometro

73': Esce anche Sforzini, dentro Martin

68': Dentro Silipo al posto di Felici

63': Occasionissima per il Marina di Ragusa, palla in mezzo per Sidibè che tutto solo non riesce di testa a spingere in porta la palla del pareggio

62': Esce Kraja ed entra Ambro

55': Il Palermo, nel corso di un angolo, reclama un rigore per un tocco di mano di un avversario, l'arbitro sorvola

52': Sforzini sul filo del fuorigioco riesce a controllare palla di petto e mettere alle spalle di Pellegrino

PALERMO IN VANTAGGIO, SFORZINI

47': Nessun cambio ancora per Pergolizzi, il Palermo si affida a Sforzini supportato da Felici e Floriano.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

...

FINE PRIMO TEMPO: 0-0

40': Gran palla di Felici per Langella che arriva dalle retrovie, carica il destro ma la conclusione è da dimenticare

36': Palermo vicino al gol, tiro dalla distanza non irresistibile di Langella, il portiere del Marina di Ragusa però per poco non fa una papera clamorosa e riesce con l'aiuto della traversa ad evitare il peggio

35': Palermo che ha difficoltà a giocare soprattutto sugli esterni, Marina di Ragusa che si sta dimostrando avversario insidioso. Intanto Savoia in vantaggio a Marsala

27': Altra occasione per il Palermo, Kraja per Floriano che un po' defilato tira di sinistro, palla che esce e va addirittura in fallo laterale

24': Gran palla di Langella in mezzo, Sforzini di testa, ma l'attaccante mette poca potenza

19': Marina di Ragusa senza nessun timore reverenziale nei confronti del Palermo, la squadra ragusana sta giocando un buon calcio

11': Palermo vicinissimo al gol, grande azione di Floriano che scappa sullo stretto e tira in porta, salvataggio del portiere del Marina di Ragusa

5': Clamoroso palo colpito dal Marina di Ragusa, tiro da oltre meta campo e palla che sbatte sul palo con Pelagotti battuto

4': Fase di equilibrio del match, il Palermo cerca di giocare palla a terra ma gli avversari sembrano ben messi in campo

2': Massiccia presenza da parte dei tifosi rosanero, circa 600 i fans palermitani oggi a Ragusa

INIZIA MARINA DI RAGUSA-PALERMO

...

Queste le formazioni ufficiali della gara Marina di Ragusa-Palermo, valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie D - Girone I, in programma alle ore 14.30.

MARINA DI RAGUSA: 1 Pellegrino, 2 Pietrangeli, 2 Sidibe, 4 Calivà, 5 Puglisi, 6 Giuliano, 7 Mauro, 8 Schisciano, 9 Di Bari, 10 Mistretta, 11 Diop. A disposizione: 12 Noto, 13 Cervillera, 14 Mancuso, 15 Carnemolla, 16 Verachi, 17 Baldeh, 18 Puzzo, 19 Retucci, 20 Suma. Allenatore: Salvatore Utro.

PALERMO: 1 Pelagotti, 6 Martinelli (cap.), 19 Lancini, 24 Crivello, 25 Floriano, 26 Mauri, 32 Sforzini, 33 Langella, 54 Peretti, 73 Kraja, 75 Felici. A disposizione: 22 Fallani, 3 Bechini, 5 Ambro, 8 Martin, 10 Rizzo Pinna, 14 Ficarrotta, 15 Marong, 17 Ferrante, 30 Silipo. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ARBITRO: Andrea Calzavara (Varese)

ASSISTENTI: Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto) e Gilberto Laghezza (Mestre).

© Riproduzione riservata