Manto erboso del Barbera, la società: "Condizioni più che soddisfacenti"

Il manto erboso del “Barbera” ieri non era certamente in ottime condizioni e la “fotografia” sicuramente ingiallita di un terreno di gioco non al top è stato oggetto di polemiche social da parte di alcuni tifosi.

Il Palermo, però, tramite un comunicato ha immediatamente precisato che si tratta di una fase parziale e che presto il manto erboso del Barbera tornerà ad essere quello di prima.

“In riferimento agli articoli di stampa pubblicati sulle condizioni del terreno di gioco del “Renzo Barbera” – si legge nella nota - si ritiene utile precisare che la colorazione del prato dipende dal ritardo con il quale l’erba “invernale” sta sostituendo quella “estiva”. Ritardo dovuto al fatto che la trasemina sia stata effettuata dovendo tener conto degli impegni con le Nazionali degli scorsi mesi di ottobre e novembre. Il fondo del terreno, a prescindere dalla pigmentazione dell’erba, rimane in condizioni più che soddisfacenti”.

Insomma tutto regolare, i giardinieri sono già al lavoro e già a partire dalla prossima gara casalinga – quella con il Fc Messina – il terreno di gioco dovrebbe tornare in ottime condizioni.

© Riproduzione riservata