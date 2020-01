Palermo, infortunio meno grave per Doda: ma contro il Roccella non ci sarà

È meno grave del previsto l’infortunio rimediato da Massimiliano Doda, Rosario Pergolizzi può quindi tirare un sospiro di sollievo. Il calciatore rosanero è stato visitato al Policlinico universitario di Palermo e dalla diagnosi non è stata riscontrata la rottura dei legamenti.

Per Doda si tratta quindi di trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, rimediato nel corso di uno scontro di gioco contro Alleruzzo del San Tommaso. Dalle urla del terzino si è temuto il peggio, oggi però la diagnosi ha scongiurato un lungo stop per il difensore.

Doda ovviamente non sarà a disposizione per la partita di domenica contro il Roccella, ma dovrebbe comunque recuperare per le partite di febbraio. Una buona notizia anche per la società rosanero che quindi non dovrà tornare sul mercato per sostituire il terzino.

Domenica, però, sarà out anche l’altro esterno, ovvero Vaccaro che è stato squalificato dopo il rosso rimediato contro il San Tommaso. Emergenza difesa quindi per Pergolizzi che potrebbe anche valutare l’ipotesi di giocare a tre.

