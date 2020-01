San Tommaso-Palermo, si gioca l'anticipo: Floriano in campo dall'inizio, la diretta

38': Gravissimo fallo ai danni di Doda, incredibilmente l'arbitro non estrae il rosso per il calciatore del San Tommaso

32': Grande botta su punizione di Colarusso, conclusione insidiosa ma c'è un ottimo Pelagotti a salvare la propria porta, San Tommaso pericoloso

21': San Tommaso che pian piano esce la testa dal guscio, la formazione irpina ha reclamato un rigore per un fallo di mano che forse c'era di Vaccaro

16': Occasionissima per il Palermo, Felici la mette in mezzo per Langella che però tira addosso ad un avversario

15': Partita sonnacchiosa, il Palermo gioca meglio ma non riesce a creare occasioni nitide

7': Occasione Palermo, Ricciardo prova la conclusione ma la palla esce abbondantemente

2': Palermo che prova subito ad imporre i propri ritmi, San Tommaso che si difende

1': PARTITA INIZIATA!

Si gioca San Tommaso-Palermo, anticipo della diciannovesima giornata del girone I della Serie D. Il tecnico Rosario Pergolizzi ha chiesto una prova gagliarda al suo Palermo che nelle ultime giornate è andato a corrente alternata.

Ed è soprattutto il giorno di Roberto Floriano che esordisce dal primo minuto in un tridente pesante assieme a Felici e Ricciardo. Panchina per Ficarrotta che però potrebbe trovare spazio a gara in corso.

Queste le formazioni ufficiali.

SAN TOMMASO: 1 Landi, 2 Lambiase, 3 Madonna, 4 Colarusso, 5 Mannone, 6 Pagano, 7 Alleruzzo, 8 Castro, 9 Sabatino, 10 Branicki, 11 Massaro. A disposzione: 12 Dose, 13 Tiberio, 14 Falivene, 15 Zollo, 16 Cucciniello, 17 Raiola, 18 Colucci, 19 Konate, 20 Stoia. Allenatore: Stefano Liquidato.

PALERMO: 1 Pelagotti, 6 Martinelli (C), 8 Martin, 9 Ricciardo, 19 Lancini, 23 Doda, 24 Crivello, 25 Floriano, 27 Vaccaro, 33 Langella, 75 Felici. A disposizione: 22 Fallani, 5 Ambro, 14 Ficarrotta, 15 Bubacarr, 26 Mauri, 30 Silipo, 32 Sforzini, 54 Peretti, 73 Kraja. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ARBITRO: Mattia Ubaldi (Roma). Assistenti: Francesco Rinaldi (Policoro) - Michele Rispoli (Locri).

