Palermo, 10 punti persi in 7 giornate: si cerca un rinforzo tra i big e spunta Floriano

Da -13 a -10 in sole 7 giornate di campionato: il Palermo ha dilapidato un enorme vantaggio, ben 10 punti dettati da mancanza di risultati, di gioco e di gol. Dopo un inizio esaltante, ecco che i rosanero hanno messo il freno a mano e così tra errori sotto porta, infortuni pesanti, squalifiche, Pergolizzi è stato costretto sempre a difendere i suoi, ad inventarsi formazioni diverse e a cercare di tenere alto un entusiasmo che sta scemando.

La piazza chiede urgente rinforzi perchè il rischio di essere ripresi dal Savoia, adesso, è davvero concreto. Si deve correre ai ripari e sostituire per primo Santana e per farlo, come spiega Benedetto Giardina in un articolo del Giornale dii Sicilia in edicola, occorre cercare in serie C. L'indiziato sarebbe Floriano, esterno offensivo del Bari, che quest'anno non sta trovando molto spazio. Sagramola e Castagnini stanno valutando e Floriano, per tornare tra i dilettanti, vuole rassicurazioni e un club proiettato in Lega Pro.

La finestra per i trasferimenti interni alla Lega nazionale dilettanti si è chiusa senza acquisti per i rosanero, che hanno concentrato le loro attenzioni su possibili occasioni dai club professionistici.

