Palermo Calcio a 5, pokerissimo al Monreale: i rosanero balzano in vetta

Il Palermo Calcio a 5, lontano da casa, continua a essere un rullo compressore. Ancora una vittoria per la formazione guidata da Roberto Zapparata che, sul campo dell'Atletico Monreale, si impone 5-2 confezionando un importantissimo successo che consente alla compagine rosanero di balzare nuovamente in vetta alla classifica del girone A di serie C2 approfittando dell’inattesa quanto sorprendente sconfitta del Real Phoenix, battuto dal Palermo Futsal Eightyniners.

Ad aprire le danze del match ci pensa Casamento al secondo "gol lampo" consecutivo dopo quello rifilato al San Vito: ottima la giocata a sinistra di Melville che libera al tiro il pivot del Palermo abile a freddare l’estremo difensore del Monreale Lo Bello. Il raddoppio rosanero parte da una giocata strabiliante del funambolico Mineo: dribbling in mezzo a due giocatori prima di una fucilata che si spegne sulla traversa, ma sulla sfera si fionda come un falco capitan Messeri che deposita in rete. Si va all'intervallo con un doppio vantaggio rassicurante per il Palermo Calcio a 5.

In avvio di ripresa si assiste all'inevitabile reazione da parte dell'Atletico Monreale, con Melville che deve immolarsi per salvare su Tripolini. Ma i rosanero chiuderanno definitivamente i conti con il solito Bongiovanni: il numero 10 del Palermo recupera palla a centrocampo e, dopo un contropiede micidiale, sigla il 3-0. Gli uomini di Zapparata, assoluti padroni del match, troveranno ancora la via della rete altre due volte: poker rosanero firmato ancora da “Bongiogol” servito perfettamente da Casamento che, poco dopo, siglerà la quinta rete del Palermo.

Pomeriggio da dimenticare per l’Atletico Monreale che riuscirà a perforare soltanto due volte la porta difesa dal portiere rosanero Costanzo. Dunque vittoria su un campo ostico e ritorno in testa per il Palermo Calcio a 5. Il mese di dicembre non poteva davvero iniziare meglio per la squadra rosanero.

