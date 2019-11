Giugliano-Palermo senza i tifosi rosanero: divieto di trasferta

Divieto di trasferta per i tifosi del Palermo che non potranno recarsi in Campania per la partita esterna contro il Giugliano. La decisione è della Prefettura di Napoli.

Il motivo della decisione non è stato ancora ufficializzato. Si attende, a breve, un comunicato ufficiale della prefettura.

Il divieto riguarda i residenti di Palermo e provincia e la decisione di vietare la trasferta ai tifosi rosanero potrebbe essere legata alla condotta nelle trasferte di Nola e Messina di alcuni tifosi palermitani. Anche a Palmi si sono registrati diversi problemi. Tra gli episodi va ricordato anche quello di ieri con l'aggressione subita dall'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco, che fa pensare ad un inasprimento delle misure e dei controlli

