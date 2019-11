Felici! Il Palermo passa in vantaggio contro l'Acr Messina, 1-0: la diretta

64': FELICI! GOL DEL PALERMO! Felici la sblocca con un gran tiro dalla distanza, palla rasoterra e precisa che finisce all'angolino

60': Continua il duello tra Santana e Vella, ancora una volta il portiere messinese salva sull'argentino

55': Il Palermo sta dominando ma non riesce a trovare il gol del vantaggio

48': Peretti si divora il gol del vantaggio, tutto solo spara alto sopra la traversa

47': Palermo subito pericoloso in avvio di ripresa, Vella salva su Vaccaro, rosa ad un passo dal gol

45': FINE PRIMO TEMPO

44': Occasione per Felici che viene atterrato, rigore non concesso, ma le immagini dicono di si.

42': Clamorosa occasione per il Palermo, destro terrificante di Kraja e palla sulla traversa

40': Gara bloccata, nonostante gli svarioni difensivi del Messina, il Palermo non riesce a rendersi pericoloso

29'. Ancora un brivido per la difesa del Messina, Felici ruba palla ma Santana non riesce ad indirizzarla in porta, forse un tocco di mano di un difensore giallorosso

20': Gara bloccata, il Palermo non ha punti di riferimento in attacco e sta sbattendo contro il muro messinese

10': Messina pericoloso, Accardi per poco non fa autogol in un disimpegno sbagliato

2': Grande conclusione di Vaccaro, Palermo ad un passo dal gol. Salvataggio del portiere avversario

1': VIA AL BARBERA! Forfait di Ricciardo, problema muscolare nel corso del riscaldamento. Al suo posto Kraja

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-ACR Messina, valevole per la 13a giornata del Campionato di Serie D - Girone I, in programma alle ore 14.30.

PALERMO: 1 Pelagotti, 4 Accardi, 5 Ambro, 6 Martinelli, 8 Martin, 9 Ricciardo, 11 Santana (cap.), 23 Doda, 27 Vaccaro, 54 Peretti, 75 Felici.

A disposizione: 22 Fallani, 3 Bechini, 10 Rizzo Pinna, 15 Marong, 17 Ferrante, 21 Lucera, 26 Mauri, 33 Langella, 73 Kraja.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ACR MESSINA: 1 Avella, 2 De Meio, 3 Strumbo, 4 Sampietro, 5 Ungaro, 6 Bruno, 7 Cristiani, 8 Ott Vale, 9 Coralli, 10 Crucitti, 11 Orlando.

A disposizione: 12 Alleruzzo, 13 Giordano, 14 Barbera, 15 Savorino, 16 Buono, 17 Bonasera, 18 Lavrendi, 19 Siclari, 20 Esposito.

Allenatore: Karel Zeman.

ARBITRO: Andrea Ancora

© Riproduzione riservata